Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı...

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Babalar Günü’ne özel sosyal medya hesabından duygusal bir fotoğraf yayınladı. Ayrıca yayınlanan fotoğrafta da oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2024 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da hayatlarını birleştirmişti. Evlendikten kısa bir sonra ise bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

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Ünlü çift, 31 Mart’ta bebeklerini kucaklarına almışlardı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarına Fikret Hakana adını koydular.

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Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım'dan Babalar Günü mesajı geldi. Sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı.

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Pınar Deniz, şimdilerde sadece oğluyla ilgileniyor. Deniz, paylaştığı fotoğrafın altına “İyi ki babamız... Çok..." notunu düştü.

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İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Deniz, ayrıca paylaştığı fotoğraflarla ilk kez oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü gösterdi.

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İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kaan Yıldırım ile Fikret Hakan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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