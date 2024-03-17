Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor. İşte nikah tarihi...

Pınar Deniz'in tıpkı kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, şu anda Yargı adlı dizide başrol olan Pınar Deniz’in, dizinin Haziran ayında final yapmasının ardından Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

İlişkilerini göstermekten çekinmeyen çift tatil yapmayı da çok seviyor. Çift, son olarak Dubai'ye tatile gitti.

Sosyal medya hesaplarından Dubai'deki tatilinden fotoğraflar paylaşan çift, binlerce beğeni aldı.

​​​​​​​ ​​​​​​​

Tatilden döndükten sonra çiftin evlilik için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.