Pınar Deniz’den Ayşe Barım hamlesi! Önce sildi sonra duyurdu

12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dava 1 Ekim'e ertelenmişti. Barım’a bir darbe ünlü oyuncu Pınar Deniz’den geldi.

"ONURUM İTİBARIM, YAŞAM HAKKIM HER ŞEYİM ELİMDEN ALINDI"

Duruşmada gözyaşını tutamayan Barım savunmasında, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim... Buraya girmeden evvel tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 adet ayrı hastalık tespit edildi. Son derece sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum... Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum itibarım, yaşam hakkım her şeyim elimden alındı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Her fırsatta Ayşe Barım’a destek veren oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ID İletişim'in anasayfasında bulunan oyuncular arasında yer almadığının görüldü. Ardından, Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel'in de ID İletişim'i Instagram hesaplarından sildikleri fark edildi. Oyuncuların ID İletişim'den ayrıldıkları iddia edildi.

BAŞKA MENAJERLE ANLAŞTI

Ve Pınar Deniz'in ID İletişim'den ayrıldığı ortaya çıktı. ID İletişim'i Instagram hesabından silen Pınar Deniz başka bir menajerle anlaştı. Deniz, Ahmet Koraltürk ile anlaştığını profiline ekledi.