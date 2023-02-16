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Pınar Deniz kumbarasındaki parayı gönderen çocukları unutmadı

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Bağış için gelen telefonlara bakan Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de son paylaşımında bağışçı çocuklara teşekkür etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:13
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Pınar Deniz'den Tek Yürek kampanyasına kumbarasındaki parayı gönderen çocuklara mesaj

Pınar Deniz kumbarasındaki parayı gönderen çocukları unutmadı
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TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapıldı.

Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi.
 Ekranın ünlü isimleri de bağış için gelen telefonlara baktı.

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz de ortak yayına katılan ünlüler arasında dikkat çekti. Pınar Deniz, yaptığı paylaşımla ortak yayında bağış yapan çocukları unutmadı. Ünlü oyuncu "Hiç tanımadığım, telefonun ucunda kumbarasındaki tüm parayı bağışlayan, oyuncaklarını satan canım çocuklar. Uzun zaman sonra gülümsememe sebep oldunuz. Çok teşekkür ederim. Yayında adınızı geçiremediğim için kendi adıma özür dilerim." dedi. 
 

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