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Şarkıcı Pınar Dilşeker: Hayatımıza bir süre sessiz devam edelim

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'ye felaketi yaşattı. 11 ilde büyük yıkıma yol açan, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği büyük depremler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Şarkıcı Pınar Dilşeker de son paylaşımıyla duygularını dile getirdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:28
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Pınar Dilşeker deprem sonrası duygularını dile getirdi

Şarkıcı Pınar Dilşeker: Hayatımıza bir süre sessiz devam edelim
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Ünlü isimler, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinde etkileyen deprem felaketinin ardından afet bölgesine yardım götürmek için seferber oldu. Asrın felaketi sonrası normalleşemediğini belirten şarkıcı Pınar Dilşeker, sosyal medyada takipçilerine içini döktü.

'HAYATIMIZA BİR SÜRE SESSİZ DEVAM EDELİM'

Eşimle fotoğraf paylaşsam yol arkadaşını kaybedeni üzerim. Çocuklarımı paylaşsam evlat acısı  çekenleri üzerim. Annemi babamı paylaşsam öksüz yetim kalanı üzerim. Kardeşlerimi paylaşsam kardeşini  kaybedeni üzerim. Evimde kahvemi içerken paylaşsam evsiz kalanları üzerim.

Gittiğim yeri paylaşsam birilerinin  anısına dokunurum üzerim. Hayat bizler için bir şekilde akıp gidecek ama çok kişinin yarası derin. Bir süre hayatımıza sessizce devam edelim. Yıkılan sadece binalar değil, çok kişinin hikâyesi yarım kaldı.

'AYNI GÜNE TAKILI KALDIK'

Pınar Dilşeker, Instagram paylaşımına, "Normalleşemiyoruz, 'Hayat devam ediyor' diyemiyoruz. Aynı günde takılı kaldık hepimiz. Yıkılan sadece binalar değil, birçok kişinin hikâyesi yarım kaldı" notunu ekledi.

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