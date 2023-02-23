Şarkıcı Pınar Dilşeker: Hayatımıza bir süre sessiz devam edelim

Ünlü isimler, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinde etkileyen deprem felaketinin ardından afet bölgesine yardım götürmek için seferber oldu. Asrın felaketi sonrası normalleşemediğini belirten şarkıcı Pınar Dilşeker, sosyal medyada takipçilerine içini döktü.

'HAYATIMIZA BİR SÜRE SESSİZ DEVAM EDELİM'

Eşimle fotoğraf paylaşsam yol arkadaşını kaybedeni üzerim. Çocuklarımı paylaşsam evlat acısı çekenleri üzerim. Annemi babamı paylaşsam öksüz yetim kalanı üzerim. Kardeşlerimi paylaşsam kardeşini kaybedeni üzerim. Evimde kahvemi içerken paylaşsam evsiz kalanları üzerim.

Gittiğim yeri paylaşsam birilerinin anısına dokunurum üzerim. Hayat bizler için bir şekilde akıp gidecek ama çok kişinin yarası derin. Bir süre hayatımıza sessizce devam edelim. Yıkılan sadece binalar değil, çok kişinin hikâyesi yarım kaldı.

'AYNI GÜNE TAKILI KALDIK'

Pınar Dilşeker, Instagram paylaşımına, "Normalleşemiyoruz, 'Hayat devam ediyor' diyemiyoruz. Aynı günde takılı kaldık hepimiz. Yıkılan sadece binalar değil, birçok kişinin hikâyesi yarım kaldı" notunu ekledi.