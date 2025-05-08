Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetmişti: Yakın arkadaşı hakkında bilinmeyeni açıkladı

6 Mayıs tarihinde iş insanı Pınar Eczacıbaşı, sevenlerini yasa boğmuştu. Bugün Zincirlikuyu Mezarlığına öğle namazının ardından defnedildi. Yakın dostu paylaşımıyla gündem oldu.

MEĞER HERKESTEN GİZLEMİŞ

Eczacıbaşı, 65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İş dünyasını ölümüyle aniden yasa boğan isim uzun süredir ciddi bir hastalık ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Fakat bunu herkesten sır gibi saklamış.

Esra Oflaz Güvenkaya acısını şu sözlerle ifade etti:

“Canım Pınarım çok ama çok üzgünüm, kelimeler yetersiz. Her ölüm erken ölüm sevene ancak bu ansızın gidişim oldu mu şimdi. Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin.

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Bir kaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "hadi git gel Londradan dönüşte buluşalım, beni merak etme , bir şeyim olsa söylerim sana " demedin mi. Ama işte oldu mu... Söylememişsin.

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Çok güçlü , savaşçı , güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin. Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istenedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum , yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum.

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Sen hep güzel anılarımız , güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin . Ben sildiğimde kızardın. Ama o kadar çoklar ki sığmazlardı .. Pek çok kadına ilham oldun.

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Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar.”