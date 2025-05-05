Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek

Sanık Cemal Metin Avcı, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Temmuz 2020'de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i 'tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek, kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin bu kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından ‘canavarca hisle’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ eyleminin oluşmadığı ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı gerekçesi ile oy çokluğu ile bozuldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını inceleyen Yargıtay 1. Dairesi, ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’, ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin oluşmadığı yönünde oy çokluğu ile itirazı reddetti. Dosya karar için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararını değerlendiren Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemlir, "Adli tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek araziye atılan Pınar Gültekin'ın canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine daha önce oy çokluğuyla ‘Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır’ şeklinde hukuk garabeti mahiyetinde bir karar veren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yine Başkan Vekili Osman Atalay ile üye Muzaffer Sayın'ın isabetli bir şekilde kaleme aldığı kapsamlı muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla aynı kararı vermiş ve 3'e 2 şeklinde itirazı reddetmiş. Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.

Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin ‘haksız tahrik’ altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır" dedi.