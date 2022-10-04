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Karşıyaka Yunan rakibini 3 sayı farkla yendi

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi AEK'yi 91-88 yendi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 22:50
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Pınar Karşıyaka, 3 sayı farkla kazandı. Büyük avantajı işte böyle kaptı

Karşıyaka Yunan rakibini 3 sayı farkla yendi
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Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynandı.

Konuk ekibin Mitchell'la, Pınar Karşıyaka'nın Jaylon Brown ve Delgado ile etkili olduğu periyodun ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Frazier ve Madsen'le 3 sayılık basketler bulan AEK periyodu 21-15 önde bitirdi.



Maçın ikinci çeyreğine hızlı başlayan Pınar Karşıyaka; Kenan Sipahi, McCollum ve Kuzminskas'ın basketleriyle yakaladığı 10-0'lık seriyle 16. dakikada 33-30 üstünlük yakaladı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 42-42 eşitlikle tamamlandı.
Üçüncü periyoda McCollum'un etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, Kuzminskas'ın faul atışından bulduğu sayıyla çeyreğin son 5 dakikasına 10 sayı farkla (63-53) önde girdi. Maçın 3. periyodu da 69-65 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle geçildi.

İki takım final periyodunun ilk 6 dakikasında birbirine üstünlük kuramadı ve 34. dakika 73-73 beraberlikle geçildi. Pınar Karşıyaka, maçın bitimine 22 saniye kala McCollum'un 3 sayılık basketiyle 91-86 öne geçti. AEK, Mitchell'in faul atışlarından skoru 91-88'e getirmesine rağmen kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Pınar Karşıyaka, sahadan 91-88 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 17, Kenan Sipahi 7, Vitto Brown 8, Kuzminskas 13, Delgado 17, McCollum 29, Flatten, Thomas Akyazılı, Berkan Durmaz

AEK: Frazier 16, Persidis, Williams 17, McGriff 11, Mitchell 19, Koniaris, Madsen 10, Papadakis, Petropoulos, Strelnieks 15, Filippakos

1. Periyot: 15-21

Devre: 42-42

3. Periyot: 69-65

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