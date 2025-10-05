Pınarhisar'da asansör faciası: Kırklareli İl Sağlık Müdürü'nün eniştesi öldü!

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir apartmanda tadilat çalışması yapan Mehmet Kartal (52), dördüncü kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Kartal'ın, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çiğdem Cerit'in eniştesi olduğu öğrenildi.

Kaza, Pınarhisar'ın Arpalık Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat için binada çalışan Mehmet Kartal, dördüncü kattan aşağı inmek üzere asansörü çağırdı.

Ancak asansörün geldiğini zannederek kapıyı açan Kartal, asansörün katta olmadığını fark edemeyince boşluğa düştü.

Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Mehmet Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kartal'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için önce Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne, ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, hayatını kaybeden Mehmet Kartal'ın Kırklareli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çiğdem Cerit'in eniştesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

