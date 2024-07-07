Pino D'Angiò hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pino D'Angiò hayatını kaybetti

İtalya'nın dünyaca meşhur şarkıcı ve söz yazarı 71 yaşında öldü.

Napolili Pino D'Angiò, buruşuk ve kayıtsız bakışıyla, hiç söndürmediği sigarasıyla 80'li yılların İtalyan disko müziğinin ikonu haline gelmişti. Asıl adı Giuseppe Chierchia olan sanatçı, uluslararası başarılara imza attıktan sonra ve en çok bilinen şarkısı Ma Quale Idea'nın son aylarda yeniden hit olduğunu görmenin büyük mutluluğuyla bugün 71 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunlarından dolayı son yıllarda sanatsal faaliyetlerine büyük ölçüde ara veren sanatçı son olarak bundan dört ay önce Sanremo'da sahnesinde, Bnkr44 Grubu ile düet yapmıştı.

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