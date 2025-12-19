Pinterest 2026 trend raporunda platformda insanların aradığı, kaydettiği, panolara taşıdığı içeriklerin izini sürüp 21 başlık altında bir eğilim haritası çıkarmış.

Raporun iddiası kültürel titreşimi yakalamak.

Haritanın merkezinde yenilikten ziyade daha incelikli bir duygu var. Taşma hâlini düzenleme arzusu. Son yıllarda estetik tercihler çoğu zaman kimlik beyanına dönüştü; her şey bir performansın parçası gibi.

Raporda hissedilen ise performans yorgunluğu. İnsanlar kalabalığın gürültüsünden kaçarken tamamen kopmak istemiyorlar. Daha çok, kalabalığın içinde kendine ait bir ritim kurmaya çalışıyorlar.

Ev başlığı bu eğilimi iyi yakalıyor. Steril minimalizmin kusursuz ama soğuk atmosferine karşı dokulu, el işi hissi taşıyan, kültürel referanslarla zenginleşen bir dekor anlayışı yükseliyor.

Afro-bohem çizgilerde görülen örgüler, doğal lifler, desenler; evin bir vitrinden öte hafızayı taşıyan bir mekân olmasını istiyor. Burada yaşanabilirlik peşinde koşan bir estetik var. Rahatlama, yakınlık, sıcaklık…

Moda kısmında da benzer bir yönelim görülüyor. Baştan aşağı dönüşüm vaat eden büyük trendler yerine küçük ama anlamlı müdahaleler öne çıkıyor.

Broş, rozet, klips gibi aksesuarların erkek stilinde görünürleşmesi imza fikrini besliyor. Dikkat çekmek için küçük bir ayrıntıyla konuşmak…

Üstelik bu ayrıntıların vintage, ikinci el, yadigâr gibi hikâye taşıyan nesnelerle buluşması, modernliğin yanına bir süreklilik duygusu ekliyor.

Güzellik tarafında kusursuzluk rejimine dönük bir gevşeme seziliyor. Glitch estetiği, simetri takıntısını kıran, bilinçli taşmalarla oynayan bir dil sergiliyor. Makyajın filtre disiplininden çıkıp daha deneysel bir alana kayması… İnsana benzeyen yüz yeniden değer kazanıyor.

Öte yandan gösterişli şıklığa açılan kapı da kapanmıyor; sessiz minimalin sonsuz tekrarı, bir kesimde parıltı ve teatral ifade ihtiyacını artırıyor.

Renk paletinde serin tonların, özellikle buz mavisinin öne çıkması tesadüf değil. Sıcak ve yoğun akıştan bir adım geri çekilme ihtiyacı gibi okunabilir. Zihinsel ferahlık, mesafe, sakinlik. Estetik tercih neredeyse bir duygu düzenleme aracı hâline geliyor.

Mutfak tarafındaki lahana yükselişi gündelik hayatın ekonomisiyle yaratıcılığın kesiştiği yeri gösteriyor. Dayanıklı, erişilebilir, dönüşebilir bir malzemenin yükselmesi, iyi yemek fikrinin pahalı malzemeye bağlı olmadığını hatırlatıyor. Gündelik zekânın mutfakta yeniden görünürleşmesi gibi.

En zarif sinyallerden biri mektup kültürünün dönüşü. Zarf, kâğıt, pul… Hız çağında yavaş iletişim bir nostalji oyunu olmaktan çıkıp dikkat meselesine dönüşüyor. Birine vakit ayırmanın, düşünerek cümle kurmanın yeniden değer kazanması güzel…