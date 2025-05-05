Pinterest'te yeni dönem başlıyor

Pinterest, kullanıcıların resimler üzerinden arama yapmalarını sağlayan görsel arama özelliğini yeni AI destekli özelliklerle güçlendiriyor. Yeni araçlar, aramaları daha hassas hale getirirken görsel aramanın Pinterest'in her köşesinde daha erişilebilir olmasını sağlıyor. Pinterest, bu yeniliklerin kullanıcıların tanımlamakta zorlandığı şeyleri, örneğin bir tarz, hava veya estetiği aramalarında yardımcı olacağına inanıyor.

Yeni geliştirmelerden biri, özellikle kadın giyim kategorisinde, kullanıcıların bir Pin'e tıkladığında, o Pin'in neden hoşlarına gittiğini anlamalarına yardımcı olacak animasyonlu bir parlama özelliği sunuyor. Pinterest, bu özelliği, kullanıcıların beğendikleri Pin'leri daha iyi anlamalarını sağlamak için Görsel Dil Modelleri (VLM’ler) kullanarak sunuyor.

Bir diğer yenilik ise, kullanıcıların moda aramalarında farklı renk, stil veya kumaş gibi alternatifleri aramalarını sağlayacak. Örneğin, Y2K estetiği ile benzer bir tarz aramak ya da daha resmi bir etkinlik için uygun bir blazer bulmak gibi.

Pinterest ayrıca, görsel arama işlevini uygulama içinde daha geniş bir alana yayacak. Artık kullanıcılar, ana sayfa beslemelerinde bir Pin'e uzun basarak görsel arama başlatabilecek.

Bu güncellemeler, Pinterest’in AI tarafından üretilen görselleri etiketlemeye başlayıp, kullanıcıların bu tür görsellerin sayısını sınırlamalarına olanak tanıyacakları açıklamalarının ardından geldi. Şirket, AI’nin Pinterest’in görsel alışveriş aracından çıkmasına neden olmasını engellemeyi umuyor.