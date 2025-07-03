Pinwheel'dan çocuklar için akıllı saat hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Pinwheel'dan çocuklar için akıllı saat hamlesi

Pinwheel, çocuklar için geliştirdiği yeni akıllı saatle hem güvenliği hem bağlantıyı tek cihazda birleştiriyor. Yapay zekâlı sohbet robotuyla dikkat çekiyor.

ABD merkezli çocuk teknolojileri firması Pinwheel, 7 ila 14 yaş arası çocuklara özel geliştirdiği akıllı saatini piyasaya sürdü. Sosyal medya ve internet erişimi bulunmayan bu cihaz, güvenli iletişim için ebeveyn kontrol araçları, GPS takibi, kamera, sesli mesaj özelliği, oyunlar ve “PinwheelGPT” adlı bir yapay zekâ sohbet robotuyla donatıldı.

Cihaz şu an Pinwheel.com’da 160 dolara satılıyor. Aylık 15 dolarlık abonelikle çalışan saat, ebeveynlerin sohbet geçmişine tam erişim sağlamasına imkân tanıyor. Şirketin kurucusu Dane Witbeck, “Ebeveynler isterse PinwheelGPT’yi kapatabiliyor” açıklamasında bulundu. Sohbet robotunun, çocuklar için uygunsuz konuları tespit ederek yanıt vermediği ve çocuğu bir yetişkinle konuşmaya yönlendirdiği belirtildi.

Pinwheel, 2020’de ilk çocuk telefonunu tanıttıktan sonra, 2024’te ABD’nin en hızlı büyüyen 5000 şirketi listesine 212. sıradan girmişti. Apple ve Fitbit gibi devlerle rekabet eden şirket, bu saatle çocuk teknolojileri alanında stratejik bir konuma yerleşmek istiyor.

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