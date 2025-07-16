Pioli'den Dzeko itirafı: 'Milan'a istiyordum'

Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Teknik Direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe'yle sözleşmesi bittikten sonra İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan 39 yaşındaki yıldız forvet Edin Dzeko için övgü dolu sözler kullandı.
Deneyimli teknik direktör, yıldız golcü için transfer itirafında bulunurken şu ifadeleri kullandı:
"Milan'ın başında olduğum dönemde Ibrahimovic'in kalıp kalmayacağı kesin değilken Edin Dzeko'yu istemiştim o tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı şimdi ise aynı takımda buluştuk. O saha içinde çıtayı yükselten olağanüstü bir oyuncu."