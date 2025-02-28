Pique'den 0-0 biten maçlar için ilginç fikir!

Eski Real Madrid kalecisi Iker Casillas'ın yeni podcast'inin ilk bölümünün konuğu olan eski Barcelonalı oyuncu Gerard Pique futbol kurallarıyla ilgili konuştu.

"0-0 BİTEN MAÇLARDA SIFIR PUAN"

Pique "Stadyuma gidip 100, 200 veya 300 euro harcayıp 0-0 biten bir maç izlemek istemezsiniz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Maç 0-0 biterse iki takımın da sıfır puan alması gerekiyor. Maçların 70. dakikada açılacağından eminim" dedi.

Pique ayrıca Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında "Asıl soru şu: Lamine bizim jenerasyonumuzda oynasaydı aynı Lamine olur muydu? Sahada yer bulamayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.