Pique'den 0-0 biten maçlar için ilginç fikir!

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Pique'den 0-0 biten maçlar için ilginç fikir!

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique futbol kurallarının golsüz biten maçlarda değişmesi gerektiğini söyledi.

Eski Real Madrid kalecisi Iker Casillas'ın yeni podcast'inin ilk bölümünün konuğu olan eski Barcelonalı oyuncu Gerard Pique futbol kurallarıyla ilgili konuştu.

"0-0 BİTEN MAÇLARDA SIFIR PUAN"

Pique "Stadyuma gidip 100, 200 veya 300 euro harcayıp 0-0 biten bir maç izlemek istemezsiniz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Maç 0-0 biterse iki takımın da sıfır puan alması gerekiyor. Maçların 70. dakikada açılacağından eminim" dedi.

Pique ayrıca Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında "Asıl soru şu: Lamine bizim jenerasyonumuzda oynasaydı aynı Lamine olur muydu? Sahada yer bulamayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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