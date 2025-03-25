Piramitlerin altında efsanevi şehir keşfedildi!

Araştırmacılar, sarmal merdivenlerle çevrili dikey şaftlar, boru hattını andıran kanallar ve iki büyük odadan oluşan muazzam bir kireç taşı platformu bulduklarını iddia etti.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, platformun altında bir su sistemi ve daha derinlere uzanan yollar tespit edildiği açıklandı.

Ekip, sonar radar teknolojisiyle yerin derinliklerini tarayarak, okyanus haritalamasına benzer bir yöntemle yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etti.

İtalya’nın Pisa Üniversitesi’nden Prof. Corrado Malanga, “Bu görüntüleri ileride daha da netleştirdiğimizde, altında gerçek bir yeraltı şehri yatıyor olduğunu kanıtlayacağız” dedi.

Araştırmacılar, keşfin efsanevi “Kayıtlar Salonu”na işaret edebileceğini öne sürerek, antik Mısır bilgeliğinin kayıp hazinelerinin burada gizlenmiş olabileceğini belirtti.

Ancak bu çarpıcı iddialar bilim dünyasında tartışma oluşturdu.

Denver Üniversitesi’nden radar uzmanı Prof. Lawrence Conyers, teknolojinin bu kadar derine inemeyeceğini savunarak, “Yeraltı şehri fikri tamamen abartı” dedi.

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Conyers, yine de piramitlerden önce var olan küçük yapıların bulunabileceğini, çünkü bölgenin antik insanlara kutsal olduğunu ifade etti.

Araştırma ekibi, Khafre Piramidi’nin altında 33-39 fit çapında dikey şaftlar ve 2.130 fit derinlikte silindirik yapılar keşfettiğini açıkladı.

Malanga, “Bu yapılar piramidi destekleyen bir temel olabilir, aksi halde çökerdi” diye ekledi.

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Ekip, uydudan gönderilen radar sinyalleriyle piramidin altını 3B olarak haritalandırdı ve “geniş bir yeraltı dünyası” bulduklarını savundu.

Henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan çalışma, bağımsız uzmanlar tarafından doğrulanmayı bekliyor.

İtalyan araştırmacılar, keşiflerinin Giza’nın 4.500 yıllık sırlarını aydınlatabileceğini ve antik medeniyetlerin izini sürebileceğini söylüyor.

Tartışmalar sürerken, gözler Mısır’daki bu gizemli yapının geleceğine çevrildi.