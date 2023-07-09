Pırasanın az bilinen yararları neler

Ülkemizde, en çok yapılan zeytinyağlılardan biridir. Pırasanın bağırsaklara faydası düşünüldüğünde, kabızlık çekenlerin sıklıkla tüketmesi yararlıdır.eki, pırasanın faydaları nelerdir? Pırasada hangi vitaminler ve mineraller var? İşte pırasa hangi organa iyi gelir diye merak edenler için detaylar…

YARARLARI ŞAŞIRTIYOR

Dünyada en çok bilinen ve tüketilen sebzelerden biridir. Özellikle, vegan beslenme alışkanlığına sahip olanlar için pırasa, sıklıkla tercih edilen sağlıklı bir sebzedir. Pırasanın faydaları ise tartışılmazdır. Tam manasıyla, lif, vitamin ve mineral deposudur. Aşağıda, bu sağlıklı ve bir o kadar lezzetli sebzenin faydaları sıralanmıştır.

Pırasa, etkili bir idrar söktürücüdür. İdrar retansiyonundan muzdarip insanlar için tavsiye edilir. Özellikle, et suyu ile pişirilen pırasa çorbasının faydası iki katına çıkar.

Kabızlık durumunda yenebilecek en doğru sebzedir. Pırasanın bağırsak üzerinde yararlı bir etkisi olduğu, tükettikten hemen sonra fark edilebilir.

Solunum yolları enfeksiyonları ve akciğerler için çok faydalıdır. Akut ve kronik iltihaplanmaya karşı oldukça yararlıdır. Ses kaybı, ses kısıklığı, öksürük, faranjit gibi rahatsızlıklar durumunda adeta mucizeler yaratabilir.



İçindeki vitaminler ile kalp dostu bir sebzedir. Kan ve damar hastalıklarına karşı korur.



Boğaz ağrısı, gut, eklem şişliklerine karşı, sakinleştirici ve iyileştirici bir etkisi vardır.



Pek bilinmese de pırasa suyu yüzü güzelleştirir. Kızarıklığı, cilt enfeksiyonlarını ve sivilceleri giderir. Anti-bakteriyel olması nedeniyle yaralar üzerinde kullanılabilir. Ayrıca böcek ısırıklarının etkisini hafifletir.

HANGİ VİTAMİNLERİ BARINDIRIYOR

Pırasa faydaları sayesinde, insan sağlığına destek olacak nitelikte bir besindir. Pırasanın faydaları ise tıpkı ıspanak ve lahana gibi yüksek besin değerlerine sahip olmasından kaynaklanır. Sebzeler, her öğünün olmazsa olmaz bir parçasıdır. Pırasa, genellikle pişmiş olarak tüketilen bir sebzedir.

Pırasa, içeriğindeki lif, vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler bakımından çok zengindir. Bu sebzeyi öğünlere eklemek, sağlık açısından pek çok avantaj sağlar. Latince ismi "Liliaceae" olan familyanın diğer bitkileri gibi, bazı kanser türlerine karşı koruyucu ve önleyici etkileri vardır.

Su oranı açısından zengin olan pırasanın, enerji değerleri düşüktür. Kalori alımının çoğu, aslında fruktoz ve glikozdan oluşan karbonhidratlar nedeniyle meydana gelir. Pırasanın kök yani beyaz kısmı, diüretik özelliklere (fruktozanlar) sahip diğer şekerlerin yanı sıra hafif lezzet veren sakkaroz içerir.

Bu sebze, A, C ve B grubu vitaminleri, K vitamini ve provitamin kaynağıdır. Yeşil kısımları, provitaminler ile A ve C vitamini bakımından beyaz kısmından daha zengindir.



Pırasanın yapısı, su ve vitaminin yanı sıra birçok mineral sağlar. Bunlar arasında, demir, fosfor, potasyum, bakır, magnezyum, selenyum ve potasyum vardır.



Antioksidanlar ile vücuttaki zararlı bileşenlerin, idrar ve ter yoluyla atılmasını sağlar. Bunlar, flavonoidler, karotenoidler, lutein ve zeaksantindir.



Pırasa, kükürt bileşikleri de içerir. Bir veya daha fazla kükürt atomunun bir araya gelmesiyle oluşur. Sebze, bıçak ile doğrandığında kükürt salınmaya başlar. Sebzeye kokusunu veren madde kükürttür ve sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

PIRASA NASIL TÜKETİLMELİDİR?

İster çiğ, ister pişmiş olsun, pırasa her iki türlü de oldukça sağlıklı ve lezzetli bir sebzedir. Pırasa, yemeği, çorbası yapılan ve salatalarda kullanılabilen bir sebzedir. Bundan dolayı, kullanım alanı çok geniştir. Antioksidan kaynağı olduğu için pırasa suyu, diyet menüsüne rahatlıkla eklenebilecek bir içecektir. Diğer sebze suları ile karıştırılarak etkili bir detox suyu yapılabilir.