Pirelli, Lewis Hamilton'un eleştirileri sonrası kolları sıvadı

Pirelli, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın Sao Paulo Grand Prix’i öncesinde F1 CEO’su Stefano Domenicali’ye yaptığı açıklamaların ardından, yağmurlu hava lastiklerinin iyileştirilmesi gerektiğini kabul etti. Brezilya’da yoğun yağmur, sıralama seansının iptaline yol açarken, Hamilton, lastik örtüleri ile daha iyi yağmur lastikleri talep etti. Hamilton, “Bizi yollamalıydınız. Bu saçmalık, çıkmak istiyorum,” dedi.

Pirelli’nin Motorsporları Müdürü Mario Isola, yağmur lastiklerinin performansını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 2025 sezonunda yeni bir versiyon tanıtacaklarını açıkladı. Isola, “Yağmur lastiklerinin performansını artırmalıyız,” dedi. 2024 sezonu için küçük değişikliklerle yeni bir ıslak lastik geliştirdiklerini ve test yapma fırsatları olmadığını kaydetti.

FIA yarış direktörü Niels Wittich’in sıralama seansını erteleme kararının başka sebeplerden kaynaklandığını belirten Isola, mevcut lastiklerle ıslak hava koşullarında sıralama yapılabileceğini ifade etti.