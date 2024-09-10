Pirelli ve Bosch'tan akıllı lastik devrimi

Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, Pirelli ve Bosch ortak bir geliştirme sözleşmesinde mutabık oldu.

Sözleşme kapsamında lastik içi sensörler olarak da bilinen lastiklere entegre sensörler sayesinde yeni yazılım tabanlı çözümlerin ve sürüş fonksiyonlarının ortaklaşa geliştirilmesi hedefleniyor. Bu, sürücüler için daha fazla güvenlik, konfor, sürdürülebilirlik ve iyileştirilmiş sürüş dinamikleri anlamına geliyor.

İki şirket, paylaştıkları uzun vadeli çalışma vizyonu doğrultusunda gelişmiş araç dinamiği kontrol sistemleri için potansiyel girdi olarak iyileştirilmiş lastik sinyali hesaplama mantığını birlikte keşfetmeyi amaçlıyor.

Pirelli Cyber Tyre sistemi, lastiklerdeki entegre sensörler sayesinde verileri toplayarak araca iletiyor ve aracın bu verileri gerçek zamanlı olarak işlemesini sağlıyor.

Araç devinin yapay zeka ile işbirliği

Bosch, hiper otomobil üreticisi Pagani Automobili ile ilk ortak projede özel olarak Pirelli lastiklerine adapte edilen bir ESP uygulaması geliştirdi.

Pagani Utopia Roadster otomobile uygulanan Pirelli Cyber Tyre teknolojisi önemli lastik bilgilerini ESP kontrol birimine iletiyor. Bu sayede lastiklerin kendine has özelliklerinin ve performansının optimum düzeyde kullanılması sağlanıyor, ayrıca en üst düzey güvenlik ve özelleştirilmiş sürüş koşulları yaratılıyor.

Bosch global bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olarak sistem düzeyindeki donanım ve yazılım uzmanlığıyla bu geliştirme işbirliğine katkıda bulunuyor.

MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler) sensör teknolojisinde de bir lider olan Bosch, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) standardını kullanarak lastik basınç sensörleri geliştirip üretiyor.

Bu uzmanlığı şirketin hem donanım hem de yazılım, algoritma ve lastik modelleme gibi lastik içi cihaz teknolojileriyle birleştirerek, çok düşük güç tüketimli BLE kullanarak aracın elektronik kontrol sistemi için parametreler sağlamak üzere gerçek zamanlı lastik verilerini toplamak, işlemek ve iletmek mümkün olacak.

İki şirket, lastik içi uygulamalar için Bosch MEMS teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor.

Enerji sektöründen dev iş birliği