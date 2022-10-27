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Piri Reis Üniversitesi personel alacak

Piri Reis Üniversitesi personel alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 09:37
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Piri Reis Üniversitesi personel alacak

Piri Reis Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete’de Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esasları"nm ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.” Denildi.

Tüm Adayların;

- Başvuru Dilekçesi (başvurulacak kadro ve bölüm belirtilmelidir.)(web sayfamızdan temin edilebilir)

- Bilgi Formu (web sayfamızdan temin edilebilir)

- YÖK Formatlı Özgeçmiş, bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,

- Transkript ile birlikte Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-devlet alınan barkotlu belge kabul edilmektedir.) (Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.)

- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) (Belgelerin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir.)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.

- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi (Aranan Niteliklerde "tecrübe şartı" isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

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