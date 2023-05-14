Pirinç suyu nelere iyi gelir

Asyalı kadınlar güzel, yumuşak ve açık renk tenleriyle bilinir. Bunun nedeni ise kendilerine özgü cilt beyazlatıcı yöntemlerine bağlı. İşte o yöntemlerden biri pirinç suyu…

Pirinç tuzu

Pirinç tozu, pişmemiş pirinçlerin öğütülmesiyle meydana getirilir. Öğütülmüş pirinçlere süt veya su eklenerek bir macun kıvamı verilir. Bu karışın yüz maskesi olarak kullanılır.

Pirinç suyu ise oldukça değerli bir sudur ve pirinçlerin içerisinde bekletilmesiyle hazırlanır.

Tozu cildi nasıl beyazlatır?

Pirinç, bol miktarda PABA denilen bir madde içerir. PABA yani “para aminobenzoik asit” cildin güneşten korunmasını sağlar. Bu enzim besin maddeleri yoluyla alındığında C vitamini seviyenizi artırır. Pirinç aynı zamanda diğer 2 güneş koruyucu madde içerir: ferulik asit ve allantoin. Ferulik asit antioksidan bir maddedir. Bilim adamları ferulik asitin C ve E vitaminine eklendiğinde güneş koruma kapasitesinin 2 kat arttığını ortaya çıkarmıştır. Allantoin ise anti-enflamatuar özelliğe sahiptir. Allantoin güneş yanıklarını azaltır ve cildin onarılmasına yardımcı olur.

Pirinç suyu toniği:

Temiz bir kasenin içerisine pişmemiş pirinçleri koyun ve suda bekletin.

Suyu parmaklarınızla karıştırın.

Su yavaşça bulutsu bir hal alacaktır. Kasedeki suyu temiz başka bir kaseye boşaltın.

Elde ettiğiniz pirinç suyunu yüzünüze birkaç kez vurarak yıkayın. Daha aydınlık sonuçlar için yüzünüzü havlu ile kurulamak yerine kendiliğinden kurumasını bekleyin.

Pirinç maskesi:

Bir avuç pirinci öğütün.

Bir çay bardağı kadar sütü elde ettiğiniz toza ekleyin. Kıvamının maske olarak uygulanabilecek şekilde ayarlanması için karıştırarak dökün.

Macunu yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 20-30 dakika bekleyin.

Ilık su ile maskeyi durulayın.

Her hafta birkaç defa bu tarifleri uyguladığınızda 1 ay içerisinde cildinizin daha beyaz ve canlı görüneceğini fark edeceksiniz. Pirinç suyu veya maskesi sadece cildinizi beyazlatmaz, aynı zamanda kırışıkları da azaltıcı özellik gösterir.