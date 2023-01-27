Pirinçleri suda bekleterek kolaylıkla elde edebileceğiniz pirinç suyunun pek çok faydası bulunmaktadır. Cilt temizliğinde de kullanılabilen pirinç suyu kilo almaya yol açmadığından diyet menülerinde de tercih edilebilen bir besindir pirinç suyu. Peki, Pirinç suyunun faydaları neler? Pirinç suyu cilde iyi gelir mi?

Hem dünya genelinde hem de ülkemizde en çok tüketilen besinler arasında pirinç vardır. Severek tüketilen pirinçten pirinç suyu elde edilebilir ve bu sayede faydalarından da yararlanabilirsiniz. Peki, Pirinç suyunun faydaları neler?

PİRİNÇ SUYUNUN FAYDALARI NELER?

-Pirinç suyunun faydaları arasında sindirim sistemine iyi gelmesi ve bu sayede bağırsakları düzenleyerek mide sorunlarını da giderdiği bilinmektedir. Midedeki asit dengesini korur ve buna bağlı olarak mide hastalıklarının iyileşmesini sağlar.

-Pirinç suyu cilt temizliğinde kullanılmaktadır.

-Pirinç suyu kilo almaya yol açmadığından diyet menülerinde de tüketilebilen bir besindir.

-Pirinç suyu kolesterol seviyesini dengeler ve saçtaki erken beyazlatmayı da geciktirir.

PİRİNÇ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELER?

-Pirinç suyuyla cilde maske yapılması halinde cilt daha iyi nemlenir.

-Pirinç suyu cilt renginde ton eşitlenmesi olur.

-Pirinç suyu cilt gözeneklerini sıkılaştırır.

-Pirinç suyu ciltteki kırışıklıkları azaltır ve yeni kırışıklık oluşumunu da engeller.

-Pirinç suyu ciltte ortaya çıkan güneş lekelerini ve sivilce lekelerini tedavi eder.