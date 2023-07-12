Pirinç toniği cilde iyi gelir mi

Ciltte dış faktörlerden sebep lekeler oluşur. Bu lekeler bazı zamanlar yok olur ama tekrar oluşabilir. Ciltte birçok sebepten kaynaklı leke oluşur. Özellikle yaz aylarında güneş ışınları ciltte leke yapmaktadır. Güneş lekeleri sıklıkla herkeste oluşur. Bunun için cildimizi korumalıyız. Güneş faktörlü kremler kullanmak gerekir. Bunun dışında kullanılan makyaj ürünleri de leke yapabilir. Yaz aylarında aşırı makyaj yapılmaması önerilmektedir. Uzmanlar kadınları yaz aylarında makyaj yapmaması için uyarmaktadır. Yaz mevsiminde yapılan makyaj ciltte lekelenmelere neden olabilir. Hatta göze yapılan makyaj, göz hastalıklarına yol açabilir. Bu yüzden güneşten korunmalıyız.

Kadınlar ciltlerinde oluşan lekelerden rahatsızlık duyar ve bu lekelerin yok olması için çaba harcar. Cilt lekeleri için öncelikle doktora başvurulmalıdır. Eğer sorununuz hafif ve basit lekeler ise bunu doğal ürünlerden oluşan bakım maskeleri ile giderebilirsiniz fakat ciddi boyutta lekeler ise mutlaka cilt doktorununuz tavsiyelerine uymanız gerekmektedir. Genetik olmayan dış faktörlerden oluşan ciddi derecede olmayan lekeleriniz için evde bulunan malzemelerle kendi toniğinizi hazırlayabilir ve lekelerinizden kurtulabilirsiniz.

NASIL YAPILIR ?

Malzemeler

1 adet kavanoz

1 çay bardağı pirinç

2 adet nohut

Su

Yapılışı

Kavanozun içine pirinci koyunuz. Suyu kaynatıp soğutunuz. Daha sonra kavanozun içine ekleyiniz. Küflenmemesi için nohut ekleyiniz. Kavanozun ağzını temiz bir bezle kapatıp 15 gün bekletiniz.

Daha sonra her akşam yatmadan pamuk yardımı ile leke olan bölgelere sürünüz. Düzenli olarak kullanılırsa cilt lekelerinde açılma ve daha sonra ise tamamen cilt bütünlüğü sağlayacaktır.