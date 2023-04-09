Pirincin çok az bilinen yararları şaşırtıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Pirinç, dünya çapında birçok mutfak kültüründe temel bir gıda olarak göze çarparken, dünya nüfusunun yarısından fazlasını besleyen önemli bir tahıl ürünü…

USA Rice Federation (Amerikan Pirinç Federasyonu) verilerine göre pirincin dünya çapında kırk binden fazla çeşidine rastlanabiliyor. İnsanlar mutfak ihtiyaçlarına, bulunurluğuna, ve de sağlığa olası faydalarına bağlı olarak, özel lezzetler için farklı pirinç çeşitleri arasında seçim yapıyor. İşte evlerimizden eksik etmediğimiz pirinci bilinmeyen yararları:

Pirinç yemek, çok basit bir sebeple sağlık için son derece yararlı. Zararlı yağ, kolesterol veya sodyum içermediğinden de dengeli beslenmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Pirinç dünyanın en çok kullanılan gıdalarından biri, bunun nedeni ise küçük miktarları bile insanları sağlıklı ve canlı tutabiliyor.

Pirinçte karbonhidrat miktarı bol olduğu için, vücuda yakıt sağlıyor ve beynin normal işleyişine yardımcı oluyor. Karbonhidratlar vücut tarafından metabolize edilmesi ve fonksiyonel, kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesini de sağlıyor.

İçindeki düşük sodyum sebebiyle pirinç yüksek kan basıncı ve hipertansiyon sorunu olanlar için en iyi gıdalardan biri olarak kabul ediliyor.

Pek çok bilim adamı ve araştırmacı, bu tür çözünmez liflerin kanserli hücrelerin gelişimi ve metastazına karşı vücudu korumak için hayati olduğuna inanıyor. Esmer pirinç gibi, tam tahıllı pirinç de birçok kanser türlerine karşı koruma sağlayabilen çözünmez lif bakımından zengin.

Pirinç kronik kabızlığı da önleyebiliyor. Pirinçteki çözünmez lif bağırsak düzeneğiyle hızla ve kolayca itilmiş yumuşak bir sünger gibi davranır. Esmer pirinç ve kepekli tahıllar çözünmez lif açısından zengin olarak bilinmektedir. Ancak, kabızlık durumunuzdan kurtulmak için lifli gıdalar yemenin yanında bol su içilmesi tavsiye edilir.

Pirinç, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzak Doğu ülkelerinde sıkca tüketilen pirinç sayesinde bu bölgede yaşayan insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdükleri biliniyor. Yapılan araştırmalar da pirincin yaşlanmayı yavaşlattığı yönünde.

Serbest radikaller organ sistemlerine ciddi hasar verebilecek ve sağlıklı hücrelerin kanserliye dönüşmesine sebep olabilecek şekilde hücresel metabolizmanın yan ürünleri. Antioksidan düzeylerinin artırılması daha fazla pirinç tüketmekle sağlanabiliyor.

Pirinç, özellikle kolorektal ve bağırsak kanserine karşı savunmada faydalı. Bununla birlikte, lifin yanı sıra, pirinç vücudu serbest radikallerden temizleyen doğal antioksidanlar veya tetikleyicileri olarak da hareket eden C vitamini, A vitamini, fenolik ve flavonoid bileşiklere de sahip. Esmer pirincin, Alzheimer hastalığını dikkat çekici ölçüde önlemeye yardımcı olan nörotransmitterlerin büyüme ve aktivitesini tetikleyen besinlerden yüksek derecede içeriyor Çeşitli yabani pirinç türlerinin beyindeki, bunama ve Alzheimer hastalığına neden olan serbest radikaller ve diğer tehlikeli toksinlerin etkilerini engelleyen nöro-koruyucu enzimleri tetiklediği gözlenmiş.

Pirinç D vitamini, kalsiyum, lif, demir, ve riboflavin gibi vitaminler açısından mükemmel bir kaynaktır. Vitaminler vücudun en temel faaliyetlerinde genel olarak tüketildiği için bu vitaminler vücut metabolizması, sağlıklı bağışıklık sistemi ve organ sistemlerinin genel işleyişi için gerekli yapıyı oluşturur.

Pirinç sindirilmemiş bir biçimde bağırsaklara ulaşan dayanıklı nişastayla doludur. Bu tür nişasta normal bağırsak hareketlerine yardımcı olan faydalı bakterilerin büyümesini tetikler. Ayrıca, bu çözünmez pirinç Arsız Bağırsak Sendromu (IBS), ve ishal gibi koşulların etkilerinin azaltılmasında çok faydalı.