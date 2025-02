Alım fiyatı ile satma fiyatı arasında büyük fark olan pırlantalar yine de Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez hediyeleri arasında yer almaya devam ediyor. Pırlantacılar, fiyatlardan dolayı eskiye göre pırlanta satışlarının düştüğünü belirtirken, ortalama bir pırlanta yüzüğün fiyatının ise 25 bin ile 45 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

"PIRLANTADAN VAZGEÇİLMİYOR AMA ALANLARIN SAYISI AZALIYOR"

Bu sene pırlantaya olan ilginin geçen seneye oranla azaldığını ve bu sürecin birkaç yıldır devam ettiğini belirten pırlanta satış görevlisi Ali Şahin, "Pırlantalara eskisi gibi ilgi ve yoğunluk olmuyor. Büyük olmasa da küçük pırlantalardan alanlar yine oluyor. Pırlanta, ülkemizde ulaşılabilir bir lüks haline de geldi. Her keseye ve her kesime göre pırlanta ürünler bulunuyor ve satılıyor. Genelde insanların tercihi bilinirlik açısından tanınmış, isim yapmış pırlanta markaları oluyor. Pırlantaların fiyatı minimum 10 bin TL'den başlayıp, ucu açık bir şekilde uzuyor. Ortalama, göze gelecek pırlanta düşünülüyorsa 25 bin TL ile 45 bin TL arasında çok güzel pırlantalar almak mümkün. Bu Sevgililer Günü öncesinde de pırlantalara ilgi yok denemez ama her sen ilgi biraz azalıyor. Pırlantadan vazgeçilmiyor ama alanların sayısı azalıyor. En çok satılan ürün olarak pırlanta yüzük haricinde kolye, bileklik gibi yan ürünler de tercih edilebiliyor. Onların fiyatı da hemen hemen yüzüklerle aynı seviyede seyrediyor" dedi.

Sevgililer Günü'nde pırlanta almayı tercih edenlerin en çok yüzüğe rağbet gösterdiği belirtilirken, onun yanı sıra kolye, küpe, bileklik gibi yan takı ürünlerinden de alanların olduğu ifade edildi.