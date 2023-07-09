Pirlo ile Borini 2. ligde buluştu

Geçen sezon Karagümrük formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini, ülkesine döndü.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Karagümrük'ten ayrılan Borini, Andrea Pirlo'nun yönetimindeki Sampdoria ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Borini'nin pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı.



Fabio Borini ile Andrea Pirlo, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük forması altında birlikte görev yaptılar.



32 yaşındaki Borini, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 31 lig maçında 21 gol 9 asist kaydetmişti.