Pirlo Trabzonspor'u neden reddettiğini açıkladı

Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo, 4-2'lik Ümraniyespor galibiyeti sonrası Trabzonspor'un teknik direktörlük teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Pirlo Trabzonspor'u neden reddettiğini açıkladı

Editör: Barış Atakan

Karagümrük, dün akşam oynanan mücadelede Ümraniyespor'u 4-2 yendi.

Galibiyeti getiren goller, 45+1'de Lobjanidze, 45+6 ve 52'de penaltıdan Borinive 75'te Diagne attı.

Ümraniyespor'un golleri, 36'da penaltıdan Umut Nayir ve 62'de Kayode'den geldi.

Teknik direktör Andrea Pirlo, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında Trabzonspor teknik direktörlüğü hakkında konuştu.

Pirlo, kendisine yapılan teklifi reddetmişti.

İşte Pirlo'nun o sözleri;
"Şu anda gördüğünüz gibi buradayım. Karagümrük hocası olarak karşınızdayım. Sezonu da burada bitireceğim. Haziran ayına kadar sözleşmem var. Kendi anlayışıma göre böyle devam etmek istiyorum. Trabzonspor'a yaptıkları teklif için çok teşekkür ediyorum. Etik açıdan burada kalmaya karar verdim."

Pirlo'nun diğer açıklamaları;
"Geriden gelerek öne geçtik. İkinci yarıda da golleri bularak kazandık. İşi biz kendimiz zorlaştırıyoruz. Yapmamamız gereken hatalar yapıyoruz. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bir serimiz vardı ve son bulmuştu. Bu açıdan baktığımızda galibiyet önemliydi."

"Viviano cezalı. Batuhan'ın durumunu net bilmiyoruz. Yarın belli olacak. Geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Onlar da olmazsa Muzaffer var. Onun için önemli bir şans olabilir. Onu da hazırlayıp en iyi şekilde maça çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Maçın 52. dakikasında kazanılan penaltı atışını kullanmak isteyen ancak kendisinin Borini'yi işaret etmesi sonrası kulübeye tepki gösteren Diagne hakkında konuşan Andrea Pirlo, "Forvetler gol atmak isterler. İlk penaltıyı Fabio Borini kullandı. İkinci penaltıyı da Fabio'nun kullanmasını istedim. Bunlar olabilecek şeyler ve çözüme bağladık. Bu istekler normal. Maçtan sonra Diagne'yle konuştum ve şu anda bir problem yok. Bugün her iki oyuncumun da gol atmasından dolayı mutluyum."

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