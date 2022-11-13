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Pirlo: Bu tip goller yerseniz sonuç böyle oluyor

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 17:46
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Pirlo'dan Gaziantep FK maçı sonrası açıklama

Pirlo: Bu tip goller yerseniz sonuç böyle oluyor
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Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3-3 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçından sanra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Defans hataları nedeniyle goller yediklerini aktaran Pirlo, şöyle konuştu:

"Maçla ilgili analiz edecek çok durum yok. Maça istediğimiz gibi başladık. İki de pozisyon bulduk. Ancak sonrasında ilk duran topta yine konsantrasyon ve dikkat hatası nedeniyle gol yedik. Sonra tekrar aynı tipte gol yedik. Devamında 2-2'yi bulduk. Oyunu elimize alacağımız dönemde yine yemememiz gereken bir gol yedik. Bu tip goller yerseniz, sonuç böyle oluyor." 

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