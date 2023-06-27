Pirlo ikinci lig takımıyla anlaştı

Karagümrük'ten ayrılan teknik direktör Pirlo, İtalya ikinci lig takımı Sampdoria ile el sıkıştı.

Pirlo ikinci lig takımıyla anlaştı

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, sezonun sona ermesiyle birlikte VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıklayan Andrea Pirlo, Serie B ekibi Sampdoria ile anlaşarak İtalya'ya geri döndü.

Diğer adaylardan Fabio Grosso ve yine Süper Lig'in tanıdık isimlerinden Francesco Farioli ile anlaşma sağlayamayan Sampdoria, tecrübeli çalıştırıcı Pirlo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

44 yaşındaki Pirlo Juventus ve VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra 3. takımını çalıştırmış olacak. Süper Lig'de ise Karagümrük'ün başında 34 maça çıkan Pirlo takımla birlikte 1.29 puan ortalaması tutturmuştu.

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