Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor. Görüşmelere başladı

Geçen sezon başına geçtiği Fatih Karagümrük'te aldığı sonuçlarla dikkat çeken teknik direktör Andrea Pirlo, sezon bitmeden görevinden ayrılmıştı.

Pirlo, Karagümrük'le geçen sezon çıktığı 31 lig maçında 9 galibiyet 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı.

Bir süredir sessiz olan Andrea Pirlo sonunda ortaya çıktı. Pirlo'nun İtalya Serie A takımlarından Lecce'nin başına geçmeye hazırlandığı belirtildi.

İtalyan basını Lecce yöneticilerinin Pirlo'nun menajeri ile görüştüklerini ve anlaşmak üzere olduklarını duyurdu.