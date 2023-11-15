MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer alan ülkelerin yemeklerini yapacak. MasterChef fragmanı sonrasında Pirohu tarifi araştırılıyor. Peki, Pirohu nasıl yapılır? Pirohu tarifi için malzemeler neler?

İşte Pirohu tarifi…

PİROHU TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 yumurta

- 1 çay bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2.5 su bardağı un

Pirohu içi için malzemeler:

- 150 gr. beyaz peynir

- 1 küçük soğan

- Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz

Üzeri için malzemeler:

- 60 gr. tereyağı

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

PİROHU NASIL YAPILIR?

Yumurta, su ve tuzu bir kasede çırpın. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Gerekirse un ve su ilavesi yapın. Hamuru bezelere ayırıp üzerini örterek 30 dakika dinlendirin.

Peyniri çatalla ezin. Soğanı küçük doğrayıp peynire karıştırın. Kıyılmış maydanozları ekleyin.

Hamuru unlanmış tezgahta açın. Kenarları 6 cm genişliğinde kareler kesin. Uç kısımlarına peynirli karışımdan yerleştirip üçgen şeklinde kapatın.

Çatalla kenarlarına bastırarak yapışmalarını sağlayın. Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tereyağını bir tavada eritip salça ile kavurun. Mantıları servis tabağına alın. Üzerine salçalı sostan gezdirin. İri çekilmiş ceviz içi ve kuru nane serpiştirin.