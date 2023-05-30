Milatta önce yaşanmış bir olay olan Pirus Zaferi son zamanlarda pek çok canlı yayında kullanılmakta ve anlamı merak edilmektedir. Peki, Pirus Zaferi ne demek? Pirus Zaferi ne anlama geliyor?

Pirus kelimesinin anlamı son zamanlarda sık sık Google arama motorlarında araştırılıyor. Pirus Zaferi, Milat'tan Önce 280 ve 279 yıllarında yaşanmış bir olaydır.

PİRUS ZAFERİ NE DEMEK?

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zaferdir. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder.

MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır.

Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir.

Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus Zaferi denir.

Yani özetle Pirus zaferi olarak tabir edilen galibiyetleri kazanan taraflar, herkesçe kabul edilen ağır ve gözle görülen kayıplar vermişlerdi. Bu verilen kayıplar eninde sonunda politik değişimlerin başlangıcı oldular.

PİRUS ZAFERİ TARİHÇESİ NEDİR?

Tarihteki çeşitli olayları tarif edebilmek için kullanılan Pirus zaferi kavramının kökeni Epir Kralı Pirus’a dayanıyor. Milattan önce 280’de Roma Cumhuriyeti’nin genişlemesinden rahatsız olan İtalya’daki Yunan koloni kentlerinden Tarentum, Pirus’tan yardım ister. Makedonya’nın da maddi teşviği sonrası Pirus, İtalya’daki soydaşlarına destek olmaya karar verir.

İçinde 20 tane filin de bulunduğu 30 binlik ordusuyla Pirus, Tarentum’a ulaşır. Heraklae’de Roma’nın 40 bin kişilik ordusuna karşı dikilen Pirus’un askerleri Romalılara ciddi zarar vermeyi başarmıştır. Ancak muharebe devam ederken Pirus attan düşer. Miferini ele geçiren Romalılar muharebe hattı boyunca miferi düşmanlara göstererek Pirus’un öldüğünü haykırırlar. Komutanlarını kaybettiğini sanan Epir ordusu motivasyonunu yitirir ve büyük kayıplar verir.

Durumu fark eden Pirus, hayatta olduğunu göstermek için aynı miferi gibi hattı dolaşmaya başlar. Motivasyonunu geri kazanan askerler Romalıları def etmeyi başarır. Ancak Pirus’un ordusu ağır yara almıştır. İki taraf da yaralarını sarmak için çekilirler. Pirus, barış için elçiler gönderse de askerlik sistemi gelişmiş olan Romalıların çok hızlı bir şekilde yeni bir ordu kurmayı başardıklarını fark eder.

Pirus, Roma kentine kadar ilerlese de dezavantajlı olduğunu anlayıp Romalıların önüne Adriyatik kıyısındaki Asculum kentinde çıkar. Aynı önceki muharebedeki gibi Epirliler savaşa iyi başlarlar. Ancak Romalılar, uzaktaki kamplarını ateşe verirler. Kamplarının yok olduğunu gören Epir askerleri tekrardan azimlerini yitirir ve dağılmaya başlarlar. Pirus, yenilginin önüne sahip olduğu süvari ve filleri kullanarak geçer. Etrafı sarılmaya başlayan Romalılar, yenilgiyi kabullenip çekilirler. Pirus, fillerinin bir kısmını ve en önemli komutanlarını kaybettiği cesetlerle dolu savaş alanına bakar ve meşhur sözünü söyler; “Böyle bir galibiyet daha alırsak sonumuz gelecek!”

Romalılar Epirlilerden çok daha fazla kayıp vermişlerdir. Ancak hem büyük nüfusları hem de gelişmiş askeri sistemleri dolayısıyla bu kayıpları hoş görebilirler. Epirlilerin ise böyle bir lüksü yoktur. Roma’yı kalıcı olarak yok edemeyeceğini anlayan Pirus, gözünü Sicilya’daki Kartacalılara çevirir.

Pirus’a karşı Roma’yla iş birliği yapan Kartacalılar zafer ilan ederler. Böylece Pirus, İtalya’yı terk eder. Ölümünden bir yıl sonra ise onu İtalya’ya çağıran Tarentum kenti, Roma toprağı olur.