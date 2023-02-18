﻿Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı

Elazığ’da bulunan ve eğri oluşu ile bilinen Harput Ulu Camii’nin minaresi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve yapımında harcına süt eklendiği için ‘Süt Kalesi’ olarak da bilinen 5 bin yıllık tarihi bulunan Harput Kalesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadı.

ELAZIĞ DEPREMİNİ DE SAPASAĞLAM ATLATMIŞTI

Hala ibadete açık durumdaki cami ve eğik minaresi ile Harput Kalesi, 24 Ocak 2020’de Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.

"BİZİM PİSA KULESİ'NDEN DAHA EĞRİ MİNAREMİZ YERİNDE DURUYOR"

Tarihi yapılarda herhangi bir hasarın olmadığını belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, şöyle konuştu:

"Elazığ üst üste 3 deprem geçirdi. Şu anda Harput'tayız. Bizde en ufak bir yıkım, taş kıpırdaması yok. Antep'teki kale yerle bir oldu. Bizim Pisa Kulesi'nden daha eğri minaremiz yerinde duruyor, bir taşı yerinden kımıldamadı. Aynı zamanda 'Süt Kalesi' dediğimiz Harput Kalesi'nde bir oynama yok." (DHA)