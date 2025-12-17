Kedilere bayılıyorum; şahsına münhasır hayvanlar… Aslında hayvan demeye bile çekiniyorum. Birçok kişiden daha fazla tavrı, üslubu, şahsiyeti olanlarını gördüm. “Nankör” diyorlar. Bir kere, nankörlük bize mahsus bir özellik. Kediler nankör değil, sadece yalakalık yapmıyorlar. Dürüstler. Seviyorsa gösteriyor, sevmiyorsa gösteriyor. Çıkarı için bir şey yapıyorsa da çıkarı için yaptığını biliyorsunuz. Mesela “Hadi bana yemek ver” diyor; verdikten sonra da gidiyor. Ee, yemek verdik diye ömür boyu peşimizde mi dolansın? Elimizi mi sıksın, yoksa para mı ödesin? Gidecek tabii.

Kedilerin en çok “çornaklamalarını” seviyorum. İnanılmaz karakteristik… Tam kendini sevdirirken, “Bu kedi onu sevdiğim için mutluluktan ölüyor” derken bir anda çok çevik bir şekilde çornak atıyor; ağzın açık kalıyor. Bu tırmalamalar yüzünden kaç kere aşı yaptırdım. Sonra tekrar tekrar çizildim; ama ne yapayım sevmeyi seviyorum. Adrenalin yaşatıyorlar. Yaklaşıyorsun, çok masum, melek. “Bu sevgi isteyen uysal bir kedi” diyorsun. Sonra kolunda bir çizik daha! Sevdiğim kedi sayısı, kolumdaki çentik sayısıyla aynı.

Kediler böyle işte; ruh hâlleri bin çeşit, istikrarlı değiller. Bir an mırıl mırıl sevilmek istiyorlar, üç saniye sonra kuyruk havalanıyor, gözler büyüyor ve “Tamam, yeter, kendi alanıma dönüyorum” diyor. Bu onların doğasında var. Çünkü kedi denen canlı hem vahşi hem evcil; ikisinin arasında gidip geliyor.

Çoğu kişi bilmez ama kediler aslında tamamen evcilleşmiş canlılar değiller. İnsanla yaşamayı kendileri seçtikleri için bizimleler. Fare avlamak için insan yerleşimlerini keşfetmişler, sonra “Hımm burası güzelmiş” deyip kalmışlar. Yani ilişkimiz dayanışma üzerine kurulu; kimse kimsenin kölesi değil.

Bir de şu çok hoşuma gidiyor: Kediler insan yüz ifadelerini çok iyi okuyor. Özellikle de üzüntüyü ve yorgunluğu. O yüzden canının sıkkın olduğunu hissettiğinde gelip sessizce yanına yatıyor. İşte bu davranışları bir tesadüf değil. Mırıltı seslerinin tedavi edici olduğunu söyleyen kaynaklar var. Bilimsel olarak 25–150 Hz. arası titreşimlerin doku yenilenmesini hızlandırdığı düşünülüyor. Yani kediler sırf mırıldanarak bizi iyileştirmeyi başarıyor olabilir.

Bir kere güzel yüzleri, ıslak burunları var. Sokak kedisi ayrı tatlı, ev kedisi ayrı tatlı. Sürprizlerle dolular: obez olanları, aşırı zayıf olanları, kendini yalamayı unutmuş olanları… Bizim gibiler, karakterleri birbirinden farklı. Mesela bazıları kuyruğuyla konuşuyor; kuyruk dikse mutlu, yavaşça sallanıyorsa meraklı, hızlı sallanıyorsa “Şaka maka gerginim” diyor. İnsan gibi konuşamasa da çok şey anlatıyorlar.

İzmir’in her yerinde kedi kesen (!) yerler var - pardon onların adı veteriner… Kısır olmayan çok az kedi kaldı. Allah rızası için birçok kişi kedileri kısırlaştırıyor ama Mart’ta, Nisan’da, Mayıs’ta, Haziran’da ve Temmuz’da yine bir sürü yavru doğuyor. Çünkü kediler yılda iki veya üç kez kızgınlığa girebiliyor ve tek doğumda 4-6 yavru dünyaya getiriyorlar. Bu yüzden sokaklar hep dolu; hep yeni yüzler, hep yeni minicik patiler…

Paltosunun üstünde uyuyan kediyi uyandırmamak için kıyafetinin bir kısmını kestiği söylenen Allah dostunun hikayesiyse içimi ısıtıp kalbimi fethetmiştir. Belki bu yüzden ayrı bir sempati de geliştirmiş olabilirim.

Instagram’da bebek videolarından sonra en çok izlediğim şey, kedi videoları. İşte böyle… Kediler anlatmakla bitmez. Onlar zaten anlatıyor, yeter ki duymayı bil.