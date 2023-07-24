Pişmiş kelle gibi sırıtmak deyimi nereden geliyor? Öğrendiğinizde siz de çok şaşıracaksınız

Hepimiz ‘pişmiş kelle gibi sırıtmak’ deyimini mutlaka duymuşuzdur. Atalarımızdan gelen bu deyimin çıkış noktasını öğrenince çok şaşıracaksınız.

Pişmiş kelle gibi sırıtmak deyimi nereden geliyor? Öğrendiğinizde siz de çok şaşıracaksınız

Editör: Bengü Zorlu

‘Pişmiş kelle gibi sırıtmak’, bir kişiye bakıp güldüğünüzde veya şaka esnasında karşıdaki kişinin kızma tepkisi olarak da söylenebilen bir sözdür. Genellikle gülünmemesi gereken bir durumda karşınızdakine gülünce, kişinin size tepkisi ‘ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi’ olur.

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Bu tabir kesilmiş olan hayvanın kafasını alıp yemek yapmadan önce sıcak bir kazan, tencere gibi yere koyduğumuzda hayvanın kafası pişmeye başladığında derisi çekilerek gözleri ve dişleri meydana çıkar ve sırıtıyormuş gibi bir görüntü oluşur. ‘Pişmiş kelle gibi sırıtmak’ sözü buradan gelmektedir.

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