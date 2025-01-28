Pistin tozunu atan rallici kadınlara ödül

Kaynak: Haber Merkezi
Pistin tozunu atan rallici kadınlara ödül

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 ödüllerini sahiplerine sundu. 28 kadın sporcu, otomobil sporlarında gösterdikleri başarılarla ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 ödül töreni, İstanbul'daki Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Gecede, otomobil sporlarında üstün başarı gösteren 28 kadın sporcu ödüllerini aldı. Ödüller, otomobil sporlarının her dalında kadınların daha fazla yer almasını desteklemeyi amaçlayan TOSFED Kadınlar Komisyonu'nun da katkılarıyla takdim edildi.

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Gecede ödül alan isimler arasında, Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilot Birincisi Burcu Çetinkaya, Genç Co-Pilot Şampiyonu ve Kadın Co-Pilot Birincisi Begüm Uludağ, Sınıf 5 Birincisi ve Kadın Pilot İkincisi Sevcan Sağıroğlu gibi önemli isimler yer aldı.

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Ayrıca, TOSFED Ralli Kupası’nda Çiğdem Tümerkan, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda Serap Kotan, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda Leyla Sulyak ve Zeynep Çukurova da ödül kazanan isimler arasında bulunuyor.

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TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, ödüllerini kazanan kadın sporcuları tebrik ederek, otomobil sporlarında kadınların görünürlüğünün arttığını ve bu başarıların yeni sporculara ilham vereceğini belirtti. Türkiye'nin çeşitli otomobil sporlarında kadınların başarıları, sektördeki toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine de katkı sağlıyor.

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Ödüller, Türk otomobil sporlarının geleceği için kadınların daha aktif rol alacağı bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

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