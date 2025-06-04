Pistte sürpriz misafir! İşte pilot ile kule arasında geçen konuşma

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen olayda, kalkış için hazırlık yapan bir uçağın pilotu pist üzerinde dolaşan bir tavşan tespit etti. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Tavşan pisti terk ederken, uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum yaşandı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Pilot: Şuan pistin içinde bir tavşan dolaşıyor

Kule: Pistin içinde değil mi şuan bulunduğunuz noktada

Pilot: Doğrudur

Kule: Anlaşıldı

Pilot:06 sol pist sonundan dışarı çıktı şuan.