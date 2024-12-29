Pistten çıkan uçak duvara çarptı: En az 47 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın düşmesinin ardından bir uçak kazası da Güney Kore'de meydana geldi. Uçağın pistten çıkarak beton çitlere çarpması sonucu en az 47 kişi öldü

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı iniş takımlarının arıza yapması sonucu Muan Havalimanına gövde üstü iniş yaptı. Pistte sürüklenen uçak duvara çarptı. Uçağın alev alması sonucu ilk bilgilere göre 47 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap Haber Ajansı'nın ve yerel televizyonların verdiği bilgileri göre Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarparak durabildi.

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175 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan uçakta en az 47 kişi hayatını kaybettiği, ölenlerin sayısının artmasından ise endişe edildiği belirtildi. Muan havalimanı yetkilileri acil durum ilan etti.

Jeju Havayollarına ait yolcu uçağının Tayland'ın başkenti Bangkok'tan hareket ettiği belirtildi. Havaalanı itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale ederek uçağın kuyruk kısmındaki yolcuları tahliye etmeyi başardı.

Güney Kore Devlet Başkanı yardımcısı kaza sonrası kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

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