Priştine–İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni pist olan 06R/24L’ye teker koyduktan hemen sonra taksi yolundan çıkarak araziye girdi.

Airport Haber 2’de yer alan habere göre; olayın ardından havalimanı işletmesi tarafından yayımlanan NOTAM’da, uçağın taksi yolundan çıkması nedeniyle 06R/24L pistinin trafiğe kapatıldığı belirtildi. Pist kapanınca yoğun saatlerde gerçekleşen operasyon akışı aksadı; bazı uçaklar pas geçmek zorunda kaldı.

AJet’e ait yolcu uçağı olduğu belirlenen uçak için havalimanı ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçağın bulunduğu alandan tüm yolcuların emniyetli şekilde tahliye edildiği açıklandı.

Yetkililer, kurtarma operasyonu tamamlanana kadar söz konusu pisttin operasyonlara kapalı kalacağını belirtiyor. Soruşturma ise hem SHGM hem de havalimanı otoritesi tarafından çok yönlü olarak devam ediyor.