Pitbul saldırısına uğrayan kadının kolları ve bacakları ampute edildi

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşanan trajik bir olay, hayvan saldırılarının ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 31 yaşındaki Janelle Nellie Scott, 9 Eylül’de erkek arkadaşıyla bisiklet turuna çıktığı sırada iki pitbullun saldırısına uğradı. Olay Okmulgee kentinde meydana geldi. Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Scott derhal hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, köpeklerin bir karavanda yaşadığı ve sahiplerinin o sırada hapiste olduğu ortaya çıktı. Hayvanların bakımını üstlenen ve ismi saklı tutulan kişi verdiği ifadede, karavanın günler önce kırıldığını, pitbulların da bu olay sonrasında kaçtığını dolayısıyla da olayda herhangi bir mesuliyetinin bulunmadığını kaydetti. Saldırı sırasında Scott’ın erkek arkadaşının müdahalesi sonucunda köpeklerden biri öldü. Diğer köpeğin olaya doğrudan karışıp karışmadığı ise soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Hastane yönetiminden yapılan ilk açıklamada pitbul saldırısına uğrayan kadının bir kol ve bir bacağının ampute edileceği bildirilmiş olsa da sonrasında yapılan ikinci açıklamada kol ve bacaklarının tamamen ampute edilmek zorunda kalındığını bildirdi.

Scott’ın ailesi, genç kadının tedavi masrafları için bir bağış kampanyası başlattı. Kuzeni Shay tarafından yürütülen kampanyada şu ana kadar 25 bin dolar toplandı. Talihsiz kadının annesi kızının yanında olabilmek için işine ara verdiğini ve bunun ekonomik açıdan kendisini zor durumda bıraktığını açıkladı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Scott’ın uzun süre hastanede kalması ve zorlu tedavi süreçlerinden geçmesi bekleniyor.