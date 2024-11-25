Pius Paschke ikinci kez zirvede

Alman kayakla atlama sporcusu Pius Paschke, kariyerinde geç gelen başarılarıyla dikkat çekiyor. 13 yıldır milli takımda yer alan Paschke, 2023 yılının Aralık ayında Engelberg’de 33 yaşında ilk Dünya Kupası zaferini elde ederek tarihe geçti. O tarihe kadar hiçbir sporcu bu yaşta ilk zaferini yaşamamıştı. Paschke, 2024 sezonuna da güçlü bir başlangıç yaparak Lillehammer'daki yarışta hem karma takımda hem de bireysel yarışta zirveye çıktı. Bu başarısıyla, 34 yaşında Dünya Kupası lideri olarak sarı mayoyu giyen en yaşlı sporcu unvanını kazandı.

Pius Paschke’nin kariyeri kolay başlamadı. 2010 yılında Continental Cup'ta mücadele etmeye başlayan sporcu, adım adım ilerledi ve 2013 yılında Engelberg’de Dünya Kupası’nda ilk kez yarıştı. Ancak, kalıcı başarı için 27 yaşına kadar beklemek zorunda kaldı. Takım arkadaşları Karl Geiger ve Andreas Wellinger, Paschke’nin azmini her fırsatta övgüyle dile getiriyor. Antrenör Stefan Horngacher ise onun bir "savaşçı" olduğunu belirtiyor.

2020'de takım halinde dünya ikinciliği, 2021'de ise Oberstdorf'taki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Paschke, bireysel başarılarına ise ancak 2023'te ulaşabildi. Engelberg’de kazandığı zaferden sonra, sezonu Dünya Kupası genel klasmanında onuncu sırada tamamladı.

Paschke’nin kariyer hikayesi yalnızca başarıyla değil, aynı zamanda mütevazılığı ve öz değerlendirme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Sürekli kendini geliştirme arzusuyla hareket eden sporcu, performansını tüm sezona yaymayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, bir Dünya Kupası zaferi daha kazanarak kendi rekorunu kırmayı planlıyor. Özellikle Almanya’da bir zafer kazanmak, onun hayalleri arasında yer alıyor.

34 yaşında zirveye çıkan Pius Paschke, azim ve kararlılıkla başarıya ulaşılabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.