‘Piyasa’ dizisi iddialı geliyor

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Piyasa’nın tanıtımları yayınlandı. Başrollerini Alp Navruz ve İlayda Alişan’ın paylaştığı dizinin fragmanları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Pastel Film imzalı dizinin senaristi ise, ‘Yalı Çapkını’nı (Star TV) zirveye taşıyan isim Mehmet Barış Günger. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizide ayrıca Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor. Siyah ve beyazın griye dönüşme hikâyesini anlatan ‘Piyasa’; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak.

Peki, ‘Piyasa’ hangi gün yayınlanır? Kanalın Pazartesi (Uzak Şehir), Çarşamba (Annem Ankara), Perşembe (İnci Taneleri) ve Cuma (Arka Sokaklar) günleri dolu; Salı, Cumartesi ve Pazar ise boş. Bu dizi için en ideal yayın günü, Pazar. Bakalım, kanalın tercihi ne olacak?

Sibel Can’ın ‘Drama’ albümü

Sibel Can, 5 yıl aradan sonra kariyerinin 24. albümü ‘Drama’yı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

12 şarkının yer aldığı albümde aranjör olarak Emre Moğulkoç, Volga Tamöz, Çağrı Telkıvıran, Asil Gök, Kadir Akgöl’ün (Nushadow) imzaları bulunurken albümün prodüktörlüğünü Engincan Ural üstlenmiş. Özenli ve titiz bir çalışma sürecinin ardından müzikseverlerle buluşan albümde ben en çok ‘Drama’, ‘Pes’, ‘Efil Efil’, ‘Ninni’ ve ‘Fani’ şarkılarını sevdim.

Albümde hayatın dramatik anlarını ve bu anların bize kattığı dersleri vurgulayan Sibel Can, eşsiz yorumuyla yine harika bir albümü arşive eklemiş. Keyifle dinledim.

Tülin Akkaş’ın ‘Eşikte’ sergisi açıldı

Ressam Tülin Akkaş’ın 4. kişisel resim sergisi ‘Eşikte’ (Hakikat-Hayalin Eşiğinde), Galeri Deniz’de açıldı.

Gerçeklik ile hayalin kesiştiği sınırda izleyiciyi bir keşif yolculuğuna davet eden sergi, Tülin Akkaş’ın sanatsal pratiğinde öne çıkan içsel sorgulamalar, kaos ve dinginlik arasındaki ince dengeyi güçlü bir görsellikle sunuyor. Sergi, hakikatin netliği ile hayalin özgür dünyası arasındaki sınırları sorgularken sanatçının içsel dünyasının yansımalarını da izleyiciye açıyor.

Nuray Özler Yolcu küratörlüğünde sanatseverlerle buluşan sergi, her gün saat 09:00- 18:00 arası Şişli Galeri Deniz’de 6 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.