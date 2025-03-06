Piyasa dizisinin yapım şirketinden açıklama geldi

Rüzgargülü ve Zevcat filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D’de cumartesi akşamları yayınlanan Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurmuştu.

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini ifade eden Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı. Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyledi.

Kanal D’nin yeni dizisi "Piyasa"ya yönelik "intihal" iddiaları üzerine dizinin yapım şirketi Pastel Film, hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından duyuruda, açıklamalara karşı hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Pastel Film'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Son günlerde, şirketimizin yapımını üstlendiği ve Kanal D'de yayınlanmakta olan Piyasa isimli dizimiz hakkında asılsız intihal iddialarının gündeme geldiğini üzülerek görmekteyiz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Dizimizin senaryosunun intihal olduğu yönündeki iddialar asılsızdır. Senaryo, deneyimli senaristimiz Mehmet Barış Günger tarafından özgün bir yaratım süreciyle kaleme alınmış olup, herhangi bir eserden izinsiz alıntı veya esinlenme söz konusu değildir.

Pastel Film olarak, fikri mülkiyet haklarına ve hukuka duyduğumuz saygı gereği, tüm projelerimizde özgünlüğe büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, gerçeğe aykırı beyanlar karşısında gerekli hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."