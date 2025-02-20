‘Piyasa’, ekran yolculuğuna nasıl başlar?

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Piyasa’nın yayın günü belli oldu. Siyah ve beyazın griye dönüşme hikâyesini anlatacak dizi, Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana yolculuğuna başlıyor. Başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan’ın yer aldığı dizi; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak.

Peki, ‘Piyasa’ dizisi reytinglerde ne yapar? Dizinin; kitlesi oturmuş, yıllardır ekranda olan ve Cumartesi akşamlarının tartışmasız zirvede yer alan yapımı ‘Gönül Dağı’ (TRT 1), reytinglerde yavaş yavaş toparlanma yaşayan ‘Can Borcu’ (atv), bu sezona iyi bir başlangıç yaparak yoluna devam eden ‘O Ses Türkiye’ (TV8) ve ister yeni ister tekrar bölümleri yayınlansın, her zaman hatırı sayılır bir reyting alan ‘Güldür Güldür Show’ (Show TV) gibi güçlü rakipleri karşısında alacağı reytingi merak ediyorum.

16 Şubat’taki yazımda, bu dizi için en ideal yayın gününün Pazar olduğuna dikkat çekmiştim. Kanalın tercihi, Cumartesi oldu. Bakalım, alacağı sonuçla sürpriz yapacak mı?

Tuğba Çimencan’dan ‘Ötme Bülbül Ötme’

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Tuğba Çimencan, yeni cover türküsü ‘Ötme Bülbül Ötme’yi ASC Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri Pir Sultan Abdal’a ait eserin müziği anonim, düzenlemesini ise Ahmet Özgül yapmış. Sivas yöresine ait türküye Özcan İşbil’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Türküler özümüzdür. Ne zaman bir yerlerde çalsa kendimizden mutlaka bir şeyler buluruz. Tuğba Çimencan, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Osman Hamdi Bey’i iplikle yorumladı

Türk resim sanatının en önemli isimlerinden ressam, müze müdürü ve arkeolog Osman Hamdi Bey, vefatının 115. yılında fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin’in küratörlüğünde hazırlanan ‘Osman Hamdi Bey’in Bursa’sı Sergisi’yle anılıyor.

Bursa’nın tarihî mekânlarını resmeden sanatçının eserleri, farklı sanat dallarıyla yeniden yorumlanarak sanatseverlerin izlenimine sunuldu. Sergiye 2 eseriyle katılan İstanbullu illüstratif nakış sanatçısı Zeynep Özcan, Osman Hamdi Bey’i iplikle yorumladı. Zeynep Özcan’ın kumaş üzerine ipek iplik ve pamuklu iplikle işlediği ‘Osman Hamdi Bey Portresi’ merak uyandırdı. 30 farklı renkte iple işlenen eser, 4 ayda tamamlandı. Özcan’ın, Osman Hamdi Bey’in sanat anlayışına ve dönemin estetik yapısına uygun olarak ‘Arzuhâlci’ eseri üzerine yaptığı nakış çalışması da sergide yerini aldı. Arzuhâlci resminin üzerinde gördüğü hikâyeyi, oryantalist yaklaşımla ve iplikle resim tekniğini kullanıp işleyerek yorumlayan sanatçı, daha önce benzeri yapılmamış bir projeye imza attı.

Sergi, 27 Şubat’a kadar Bursa Nilüfer NOSAB İdari Hizmet Binası’nda ziyaret edilebilecek.