‘Piyasa’ kırmızı alarm veriyor

Kanal D’nin büyük umutlarla başlayan dizisi ‘Piyasa’, ilk bölümde Total’de aldığı 4.44 reytingle 4., AB’de aldığı 3.40 reytingle 5. ve ABC1’de aldığı 4.10 reytingle 6. sırada yer alarak gelecek için umut vermişti. Dizi, ilerleyen haftalarda bir türlü bu istikrarlı başlangıcını sürdüremedi.

‘Piyasa’, önceki akşam ekrana gelen 5. bölümde Total’de aldığı 2.79 reytingle 6., AB’de aldığı 1.91 reytingle 11. ve ABC1’de aldığı 2.15 reytingle 12. oldu. Dizi, 4. bölümde ise Total’de aldığı 2.76 reytingle 6., AB’de aldığı 1.81 reytingle 9. ve ABC1’de aldığı 2.36 reytingle 8. sırada kendine yer bulmuştu.

Alp Navruz ve İlayda Alişan’ın başrolünde olduğu dizi, 2 haftadır kırmızı alarm veriyor. İlerleyen haftalarda bir toparlanma olur mu? Bunu kestirmek güç ancak gidişatın iyi yönde olduğunu söylemek hayalperestlik olur. Aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikâyesini anlatan dizi, böyle giderse birkaç bölüme kalmaz ekrana ömrünü tamamlar. Belki final bile yaptırılmaz.

Teoman’ın ‘Yorgun Yılkı Atları’

Teoman, ‘Yorgun Yılkı Atları’ albümünü Bayhan Yapım ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Albüm, Teoman’ın 1996-2024 yılları arasında yaptığı 7 şarkının konsept ve sound bütünlüğü ile yeni sürümünden oluşuyor. Albümde ‘Mutlu Son’, ‘Yorgun Yılkı Atları’, ‘Rüzgâr Gülü’, ‘İnsanlar’, ‘Kişisel Bir Şey’, ‘Yollar’ ve ‘Nefes Nefese’ şarkıları yer alıyor. Albümün çıkış parçası ise, ‘Rüzgâr Gülü’ olarak belirlenmiş.

Teoman’ın yıllar içinde şekillenen müzikal yolculuğunun güçlü bir yansıması ve duygusal bir ifadesi olan her bir şarkı, bu albümde kendini farklı bir şekilde hissettiriyor.

Tiyatroseverlere şölen yaşatacaklar

Teatro Rudius’un ödüllü iki oyunu ‘Çiçekçi Sokağı’ ve ‘Bayanlar Baylar Dario Moreno’, İstanbul’da sahnelenmeye devam ediyor.

Kosta Kortidis’in gerçekle kurguyu harmanlayarak yazıp yönettiği ve aynı zamanda başroldeki renkli performansıyla ödüle layık görüldüğü ‘Bayanlar Baylar Dario Moreno’, 25 Mart’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

Pera’da aşk, tutku, entrika ve intikamın iç içe geçtiği bir hikâye anlatan ‘Çiçekçi Sokağı’ oyunu ise, 26 Mart’ta Tatavla Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak..