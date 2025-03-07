Piyasa onları konuşuyor! Yeni bölümde fırtınalar esecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
Piyasa onları konuşuyor! Yeni bölümde fırtınalar esecek

Kanal D'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Piyasa'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İlayda Alişan'ın hayat verdiği Münevver'in yaşadığı olaylar ve güçlü duruşu seyircinin gönlünde taht kurdu.

Alp Navruz'un hayat verdiği oyuncu Kenan ise çok konuşuluyor. Alişan ile Navruz'un uyumu konusunda diziseverler sosyal medyada birçok yorum yapıyor. "Çok yakışıyorlar" ifadeleriyle beğenilerini dile getiren izleyici, ikiliyi #MünKen olarak etiketliyor.

SETTEKİ UYUM EKRANA YANSIYOR

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam eden "Piyasa', magazin ve medya dünyasında yaşananları gözler önüne seriyor. Masum Münevver'in Kenan'la karşılaşması ve ışıltılı hayatın büyüsüne kapılıp kapılmayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Oyunculuklarıyla göz dolduran İlayda Alişan ile Alp Navruz'un setteki uyumu ekrana yansıyor. Çok iyi anlaşan iki oyuncunun hayranları şimdiden Münevver ve Kenan için sosyal medyada sayfalar açıyor.

Piyasa cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Piyasa onları konuşuyor! Yeni bölümde fırtınalar esecek

Piyasa onları konuşuyor! Yeni bölümde fırtınalar esecek

Piyasa onları konuşuyor! Yeni bölümde fırtınalar esecek

Piyasa onları konuşuyor! Yeni bölümde fırtınalar esecek

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