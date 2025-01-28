Piyasada flaş değişiklik: Gülben Ergen’in yerine bakın kim getirildi?

Kaynak: Birsen Altuntaş
Piyasada flaş değişiklik: Gülben Ergen’in yerine bakın kim getirildi?

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen setlere geri döneceğini söylemişti. Dizi ile anlaşma sağlayan Ergen daha proje başlamadan diziden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini veren Ergen diziye başlamadan diziden ayrıldı. “Piyasa” dizisiyle anlaşma sağlayan Ergen hayranlarını heyecanlandırmıştı.

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DİZİ BAŞLAMADAN AYRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Serdar Gözelekli’nin yönettiği dizinin Ahsen karakterine hayat vereceği açıklanan Gülben Ergen zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrıldı.

YERİNE BAKIN KİM GELDİ

Dizinin bel kemiği olan gazeteci Ahsen Çevik karakteri içinse Gülben Ergen'in ardından Ayça Bingöl ile anlaşma sağlandı.

Son olarak Kirli Sepeti dizisinde Songül karakterine hayat vermişti.

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