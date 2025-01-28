Piyasada flaş değişiklik: Gülben Ergen’in yerine bakın kim getirildi?

Geçtiğimiz günlerde yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini veren Ergen diziye başlamadan diziden ayrıldı. “Piyasa” dizisiyle anlaşma sağlayan Ergen hayranlarını heyecanlandırmıştı.
DİZİ BAŞLAMADAN AYRILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Serdar Gözelekli’nin yönettiği dizinin Ahsen karakterine hayat vereceği açıklanan Gülben Ergen zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrıldı.
YERİNE BAKIN KİM GELDİ
Dizinin bel kemiği olan gazeteci Ahsen Çevik karakteri içinse Gülben Ergen'in ardından Ayça Bingöl ile anlaşma sağlandı.
Son olarak Kirli Sepeti dizisinde Songül karakterine hayat vermişti.