Piyasalar bugün yangın yeri! Euro kuru rekor kırdı

FED’in faiz kararını bekleyen piyasalarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Euro kuru sabaha saatlerinde yeni bir rekora imza attı.

Euro/TL paritesi erken işlemlerde 49,09'un üzerinde yeni tarihi zirvelerini test etti. Parite halihazırda yatay seyirle 48,99 düzeyinde alıcı buluyor.

Euro/dolar dün 1,1875'i aşarak 4 yılın en yükseklerini görmüştü. Parite halihazırda yüzde 0.1 düşüşle 1.1858 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise beş ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

PİYASALAR FED’E ODAKLANDI

Fed’in bugünkü toplantısında faizlerin 25 baz puan indirilmesi bekleniyor. Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları ise sonraki adımların hızına dair kritik ipuçları verecek. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise daha güçlü bir faiz indirimi çağrısında bulundu.

