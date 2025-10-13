Kripto para piyasaları 11 Ekim Cuma günü kabusu yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik %100’e varan yeni gümrük tarifeleri açıklamasını, kripto para piyasalarındaki sert düşüşler izledi. Bloomberg’ün aktardığına göre 19 milyar dolarlık bir yatırım, kısa sürede buharlaştı. Geçtiğimiz haftalarda 126 bin doları aşarak rekor tazeleyen Bitcoin, 105 bin dolar seviyelerine kadar çekildi. Kurumsal piyasa yapıcıları dahi etkileyen krizde, özellikle popüler merkezi borsalar, işlem aksaklıkları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. 100’ü aşkın ülkede milyonlarca kullanıcıya hizmet veren ve Türkiye’de de OKX TR markasıyla faaliyetlerini sürdüren OKX’in altyapısı ise büyük satış dalgasında kullanıcılarını mağdur etmedi.

Covid krizinden 20 kat daha sert bir sarsıntı

Tarihsel veriler, COVID-19'un pandemi olarak ilan edilmesinin 1,2 milyar dolar, popüler bir borsanın iflasının ise 1,6 milyar dolarlık likidasyona sebep olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz cuma yaşanan satış dalgası ise 19 milyar doları aşkın likidasyonla 1,6 milyon yatırımcının piyasadan tasfiye olduğu bir sarsıntıya sebep oldu. En çok kullanılan kripto para platformlarında fiyatlar kısa süreliğine sabitlerinden ayrıldı. “Depeg” olarak tabir edilen bu durum, platformdaki fiyatların piyasa fiyatlarından farklılaşmasına neden oldu. Bu da yatırımcılarının satış veya alış emirlerinin zamanında gerçekleşmemesini ve kayıp yaşamasını tetikledi. Kripto para yatırımcıları, son yaşanan tasfiyelerde platformların rolüne işaret ederek, düzenleyicileri yaşananları araştırmaya çağırdı.

OKX TR, derin likiditesi ve gelişmiş altyapısıyla ayrıştı

Bazı platformların teknik altyapısı bu ölçüde yüksek hacimleri kaldıramadı ve teknik sorunlar yaşandı. OKX TR ise gücünü 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren OKX’ten alan teknoloji altyapısıyla kullanıcılarına sert fiyat hareketlerinin görüldüğü saatlerde dahi aksaklıksız bir deneyim sundu. OKX'in risk sistemleri ve eşleşme motoru, platformun derin likiditesi sayesinde kesintisiz çalıştı. OKX Kurucusu Star Xu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü dalgalanma sırasında OKX'in küresel risk motoru kusursuz bir şekilde çalıştı. Platform tüm bölgelerde istikrarlı ve sorunsuz bir şekilde hizmet verdi" ifadelerini kullandı. OKX resmi hesabından yapılan açıklamada ise “Piyasalar kontrolden çıktığında temkinli davranıyoruz. Eşleştirme motorumuz ve risk sistemlerimiz fiyatlar dalgalandığında dahi sağlam duruyor. Gerçek dayanıklılık, gerçek altyapı. Volatilite için tasarlandı” ifadelerine yer verildi.

"OKX TR, gücünü OKX’in küresel altyapısından alıyor”

OKX TR’nin işlem hacminin en yoğun olduğu dakikalarda dahi ortalama 3 milisaniye emir gecikmesi ve sıfır kesintiyle hizmet verdiğini vurgulayan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “İşlem platformlarının niteliği ve altyapısı, kriptonun zor zamanlarında test ediliyor. Gücünü bu zor zamanlar için geliştirilen küresel OKX platformundan alan OKX TR, kripto tarihinin en büyük çöküşünde yatırımcıları mağdur etmedi. OKX TR altyapısı, milisaniyelik emir işleme kapasitesi ve kesintisiz işlem deneyimiyle bu sınavı başarıyla geçti. İlk günden bu yana teknolojiyi ürün stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Kullanıcı taleplerini ve piyasa manzarasını izleyerek altyapımızı sürekli iyileştiriyoruz. Bu stratejimiz sayesinde kullanıcı memnuniyetini üst seviyede tutabiliyoruz. Daha kötüsünü yaşamama temennisiyle tüm kripto yatırımcılarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.