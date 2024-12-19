Piyasalar Fed kararını bekliyordu! Altın ve dolarda son durum

Fed'in, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesi ile faizler yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Fed'in faiz kararı sonrası altın, dolar ve bitcoinde fiyatlarında da oynamalar oldu.

ABD Merkez Bankası Fed, dünya piyasalarının yönünü belirleyeceği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti.

Fed'in faiz kararının ardından küresel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş, dolar fiyatlarında ise yükseliş gözlendi.

ALTIN YÜKSELDİ DOLAR DÜŞTÜ

Fed'in açıklamasının ardından ons altın 2.616 dolara, gram altın 2.947 liraya gerilerken, dolar endeksi 107 puanıaştı. Dolar/TL ise 35 TL'nin üzerinde fiyatlandı.

108 bin doları test eden Bitcoin ise 100 bin dolar bandına yaklaştı.